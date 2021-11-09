В Калининграде пострадавшим от ограничений самозанятым обещают по 250 тысяч рублей

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Самозанятые в Калининградской области, пострадавшие от эпидемограничений из-за пандемии коронавируса, могут получить по 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Речь идёт о самозанятых, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в нашем регионе на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи. Они могут единовременно получить государственную социальную помощь в размере 250 тысяч рублей на основании социального контракта. При ведении личного подсобного хозяйства размер такой выплаты составит 100 тысяч рублей», – сообщила глава регионального минэкпрома Вероника Лесикова.

Деньги самозанятые могут получить, в том числе для закупки оборудования, при условии предъявления справки о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Для самозанятых, имеющих личное подсобное хозяйство, средства предоставляются на приобретение основных средств, материально-производственных запасов, товаров, принятие имущественных обязательств и других товаров и услуг, необходимых для ведения хозяйства.

Выплата носит заявительный характер: для её получения необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для заключения социального контракта.