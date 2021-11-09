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Общество9 ноября 2021 16:43

Власти Калининграда объявили повторные торги на покупку 16 трамваев

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

«Калининград-ГорТранс» объявил аукцион на оказание услуг лизинга новых трамваев. Победившая в аукционе финансовая организация должна будет купить 16 двухсекционных трамваев и передать их городу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2 млрд 890 млн рублей, торги пройдут 1 декабря.

Новые трамваи должны быть низкопольными и вмещать более 150 пассажиров. Срок службы трамвайного вагона должен составлять не менее 30 лет.