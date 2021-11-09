Калининградец угрожал винтовкой соседке, которая вмешалась в семейную ссору

На жителя Правдинского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина угрожал соседке винтовкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний мужчина днем поругался с супругой. На звуки конфликта пришла 51-летняя соседка, которая попыталась утихомирить разъярённого мужчину. В ответ он схватил пневматическую винтовку и направил ее на женщину, сопровождая свои действия угрозами.

Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Прибывшие на место участковые изъяли винтовку. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.