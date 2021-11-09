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Общество9 ноября 2021 16:51

Калининградец угрожал винтовкой соседке, которая вмешалась в семейную ссору

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жителя Правдинского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Мужчина угрожал соседке винтовкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

43-летний мужчина днем поругался с супругой. На звуки конфликта пришла 51-летняя соседка, которая попыталась утихомирить разъярённого мужчину. В ответ он схватил пневматическую винтовку и направил ее на женщину, сопровождая свои действия угрозами.

Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Прибывшие на место участковые изъяли винтовку. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.