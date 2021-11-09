«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» теперь доступна уже более чем в 500 городах

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Согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) по итогам 2020 года. По оценкам агентства, игроки рынка продолжат региональную экспансию, разрабатывая решения для компаний среднего и крупного бизнеса, связанные с поддержкой горячих линий и удаленной работой сотрудников.

Учитывая растущую потребность услуги в регионах, «Ростелеком» активно движется в направлении широкой географической доступности «Виртуальной АТС».

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ВАТС не требует затрат на оборудование и обслуживание. Пользователям предоставляется виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур. Владельцы ВАТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

В Калининградской области «Виртуальная АТС» набирает популярность, на сегодняшний день ей пользуются около 1,5 тыс. юридических лиц, из них больше 700 абонентов подключились к цифровой услуге от «Ростелекома» с начала 2021 года.