В Калининграде полицейские изъяли игрушечное оружие

Изъятое игрушечное оружие Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградских полицейских заинтересовало игрушечное оружие, лежавшее на козырьке одного из жилых домов. 9 ноября о его обнаружении заявила в соцсетях местная жительница, выложив соответствующее видео. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина «заметила предметы, похожие на оружие».

- На данное видео в рамках мониторинга обратили внимание сотрудники полиции, - уточняет пресс-служба ведомства. - На место незамедлительно выехали оперативные службы УМВД России по Калининградской области.

Уточняется, что «полицейскими была проведена проверка, которая показала, что данные предметы являются детскими макетами».

- Найденные предметы изъяты, - добавляют в пресс-службе. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.