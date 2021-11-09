Калининградцы смогут добраться до Иваново самолетом

Аэропорт "Иваново" Фото: Соцсети

Из Калининграда до Иваново можно будет долететь без пересадок. Об этом сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

- Благодаря федеральной поддержке в 2022 году в рамках развития туристических связей региона с 1 мая по 31 октября будут осуществляться полеты в Калининград, - сообщил Вавринчук.

Это направление попало в утвержденный Росавиацией перечень авиамаршрутов на 2022 год, субсидируемых из федерального бюджета. Генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин рассказал, что еженедельно в Калининград будут выполняться два оборотных рейса на современных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании «РусЛайн».

Вавринчук также отметил, что сейчас Калининград - одно из самых востребованных туристических направлений в стране, которое станет доступным и для жителей Ивановской области.