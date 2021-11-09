В Калининграде полиция разыскивает мужчину, ворующего деньги с чужой банковской карты

Злоумышленник в "Семье" на улице Пролетарской Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Калининградские полицейские разыскивают подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, снятие денежных средств происходило 20 октября 2021 года в магазине «Семья» на улице Пролетарской. Собственно, там он и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В случае, если вы обладаете информацией о личности и местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-602.