«Борт открылся»: в Калининграде грузовик вывалил грунт на проезжую часть и скрылся

Рассыпанный грунт на улице Камской Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в половине второго часа дня произошло необычное ДТП на улице Камской. Как пишет очевидец Ярослав Новик в сообществе автомобилистов Калининградской области, причиной происшествия оказалось внезапное открытие борта у грузовика, перевозившего грунт.

- Поехал в Ласкино! – уточнил очевидец. – ГИБДД, по камерам «Безопасного города» посмотрите. Вроде, пьяный, но не точно.

Тот же очевидец оперативно связался с единой дежурной диспетчерской службой города, где ему пообещали оперативно убрать проезжую часть. Через полчаса действительно рассыпанный грунт начали убирать. Правда, к этому моменту, грязь уже успели растащить колесами по всей улице.

Осталось только найти виновника происшествия.