В Балтийске власти заменили 170 окон во взорвавшемся доме

Дом №24 на улице Ушакова в Балтийске Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в доме №24 на улице Ушакова. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, балтийский глава Сергей Мельников ежедневно контролируют ход работ по ликвидации.

- Заменили 170 оконных блоков, газ подключен во всех подъездах, кроме пятого, - уточняется пресс-службой.

Режим «Чрезвычайная ситуация муниципального характера» все еще не снят.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Балтийске произошел днем 26 октября. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.