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Общество9 ноября 2021 21:47

В Балтийске власти заменили 170 окон во взорвавшемся доме

Сообщается, что газ подключен во всех подъездах, кроме пятого
Иван МАРКОВ
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Дом №24 на улице Ушакова в Балтийске

Дом №24 на улице Ушакова в Балтийске

Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в доме №24 на улице Ушакова. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, балтийский глава Сергей Мельников ежедневно контролируют ход работ по ликвидации.

- Заменили 170 оконных блоков, газ подключен во всех подъездах, кроме пятого, - уточняется пресс-службой.

Режим «Чрезвычайная ситуация муниципального характера» все еще не снят.

Напомним, взрыв газа в жилом доме в Балтийске произошел днем 26 октября. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.