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Происшествия10 ноября 2021 8:13

В Гусеве на пожаре в пятиэтажке спасли человека

ЧП произошло во вторник, 9 ноября
Иван МАРКОВ
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В городе Гусеве на улице Саперной во вторник, 9 ноября, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме советской постройки. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 08.34.

- На втором этаже в двухкомнатной квартире на балконе размером 1 на 3 метра горела ветошь на площади трех квадратных метров, - уточняет пресс-служба. - Пострадавших нет.

Сообщается также, что спасен один человек. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единицы техники.