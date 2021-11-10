В Гусеве на пожаре в пятиэтажке спасли человека

В городе Гусеве на улице Саперной во вторник, 9 ноября, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме советской постройки. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 08.34.

- На втором этаже в двухкомнатной квартире на балконе размером 1 на 3 метра горела ветошь на площади трех квадратных метров, - уточняет пресс-служба. - Пострадавших нет.

Сообщается также, что спасен один человек. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единицы техники.