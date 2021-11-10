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Туризм10 ноября 2021 9:14

Калининград вошел в десятку самых популярных городов России для зимнего отдыха

Рейтинг составил российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru
Иван МАРКОВ
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг городов, в которые россияне поедут зимой отдыхать с детьми. В десятку самых популярных вошли российские города: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, Калининград, Осташков.

- По статистике, туристы с детьми бронируют жилье для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки, - уточняет пресс-служба сервиса. - Дешевле всего отдохнуть семьей в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове.

Рейтинг составлен по данным, предоставленным на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.