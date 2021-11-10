В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 ноября нет света и воды

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Фото: "КП" Архив
В Калининграде в среду, 10 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на ул. Нарвской, 65, 77, 79, 81, 81а, 83, 85а, ул. Гайдара, 81, 87-89, 91, 91б, ул. А. Суворова, 44, 54, 54а.
От горячей воды и отопления до 17 часов отключены потребители на:
ул. В. Талалихина, 6-10, 12-16,
ул. Герцена, 2 (госпиталь),
ул. Ладожской, 1 (д/сад № 76),
ул. Лейт. Князева, 3 (дом-интернат «Забота»), 13-17,
ул. Молодежной, 7 (школа № 44),
ул. Музыкальной, 1-5,
ул. Озерной, 41а, 32, 34-42,
ул. Островского, 1, 2, 3, 13, 13а, 15, 4, 4а, 12, 12а, 14, 22,
Парковой аллее, 7-11, 44-46, 46а, 48-54.