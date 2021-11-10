В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 ноября нет света и воды

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В Калининграде в среду, 10 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Нарвской, 65, 77, 79, 81, 81а, 83, 85а, ул. Гайдара, 81, 87-89, 91, 91б, ул. А. Суворова, 44, 54, 54а.

От горячей воды и отопления до 17 часов отключены потребители на:

ул. В. Талалихина, 6-10, 12-16,

ул. Герцена, 2 (госпиталь),

ул. Ладожской, 1 (д/сад № 76),

ул. Лейт. Князева, 3 (дом-интернат «Забота»), 13-17,

ул. Молодежной, 7 (школа № 44),

ул. Музыкальной, 1-5,

ул. Озерной, 41а, 32, 34-42,

ул. Островского, 1, 2, 3, 13, 13а, 15, 4, 4а, 12, 12а, 14, 22,

Парковой аллее, 7-11, 44-46, 46а, 48-54.