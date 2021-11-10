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Происшествия10 ноября 2021 10:55

За сутки в области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 9 ноября, сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Гурьевском районе на автодороге Авангардное - Гурьевск - Поддубное под колеса «Мазды» попал 58-летний мужчина, который шел по проезжей части. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На улице Орудийной в Калининграде 84-летний пенсионер попытался перейти проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и попал под колеса «Тойоты». В результате наезда нарушитель получил телесные повреждения.