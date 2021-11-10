Баскетболист из Гусева стал бронзовым призером турнира в Мексике

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Мексике прошли интернациональные соревнования класса «Мастерс» под эгидой мировой федерации баскетбола. По правилам баскетбола FIBA 3x3 сыграли 16 дружин из Монголии, Сербии, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Бразилии США, Швейцарии, ОАЭ, Мексики, Латвии, Литвы и России.

В одной из двух ведущих отечественных команд сыграл вице-чемпион Олимпийских игр 2021 года Станислав Шаров. Воспитанник гусевского спорта выступал за дружину «Гагарин», с которой в октябре стал победителем ещё и Кубка России-2021 в Перми.

Вместе с Александром Зуевым, Ильёй Карпенковым и Дмитрием Чебуркиным они обыграли сербский «Лиман» 22:11 и швейцарскую «Лозанну» 20:14. Но уступили на групповом этапе голландскому «Утрехту» 18:19 и в полуфинале – олимпийским чемпионам из латвийской «Риги» со счётом 17:21. В четырёх встречах заслуженный мастер спорта России из Калининградской области набрал 22 очка.

Этот результат позволил россиянам набрать необходимые квалификационные очки для выступления в суперфинале Мирового тура по баскетболу 3x3, который 17 и 18 декабря 2021 примет ОАЭ.