В Озерске объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Отдел полиции по Озерскому району объявил в розыск 15-летнюю Валерию Аскерову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 29 октября 10-классница самовольно покинула «Социальный приют для детей и подростков «Надежда», расположенный в поселке Рязанское и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид Валерии 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, прямые, удлиненные.

Была одета: куртка черная короткая, черные брюки спортивного типа, черные спортивные кеды, желтая футболка. По данным полиции, ранее она неоднократно уходила из больницы, школы и приюта.

В случае установления местонахождения несовершеннолетней просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (40142) 3-24-39 или 8 (40142) 3-20-21.