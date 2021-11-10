Куршская коса снова открылась для туристов, но не для всех

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Национальный парк «Куршская коса» снова начал принимать организованные туристические группы. Правда, посетить уникальный уголок природы сможет не каждый турист, а только счастливый обладатель пресловутого QR-кода. Таковы требования нашего сурового времени.

- С 9 ноября 2021 года после недельного перерыва национальный парк вновь можно посещать в составе туристических групп и по многоразовым абонементам, то есть пропускам. 10 ноября возобновит работу визит-центр «Музейный комплекс». Он будет работать пять дней в неделю, со среды по воскресенье, с 9.00 до 17.00, - уточнили в пресс-службе национального парка.

Как и прежде, на Куршскую косу можно попасть дикарем, то есть на собственном автомобиле. Разумеется, придется заплатить за въезд, но QR-код при этом у вас не попросят.