12 студентов, 8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 322 случая ОРВИ, 37 пневмоний и 34 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 134 пенсионера;
- 8 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих детские сады;
- 11 учащихся;
- 12 студентов в 7 образовательных учреждениях;
- 118 неработающих.