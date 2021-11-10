12 студентов, 8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 393 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 322 случая ОРВИ, 37 пневмоний и 34 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 134 пенсионера;

- 8 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 24 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих детские сады;

- 11 учащихся;

- 12 студентов в 7 образовательных учреждениях;

- 118 неработающих.