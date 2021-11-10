В Калининград завезут 19 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

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В Калининградской области израсходовали запасы вакцины «Спутник Лайт», но вскоре ожидается новая поставка. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

По его словам, официально выпущенные рекомендации федерального Минздрава относительно этой вакцины пришли в регион только 30 октября.

- «Спутник Лайт» рекомендован как вакцина для переболевших 6 и более месяцев назад и для вакцинированных ранее другими вакцинами. До этого «Спутник Лайт» был доступен, и запас, который мы имели, был израсходован на вакцинацию. Очередная поставка этой вакцины в Калининградскую область в объеме 19 тысяч доз должна быть на этой неделе. «Спутник Лайт» появится везде и для ревакцинации будет доступен, - сказал министр.

По словам Александра Кравченко, ажиотажного спроса на вакцинацию в Калининграде нет.

- Но это все равно накладывает отпечаток на систему - мы 200 медработников вывели под работу на мобильных пунктах, - сказал министр.