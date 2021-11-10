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Общество10 ноября 2021 14:14

В Калининграде мошенник представился сотрудником Роспотребнадзора и вымогал у продавца деньги

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В один из магазинов на улице Киевской зашел мужчина и представился сотрудником Роспотребнадзора. Сотрудник «надзорной организации» угрожал «закрыть» минимаркет за нарушение торговли и вымогал у продавца магазина более 5000 рублей.

Сотрудница торговой точки не растерялась и нажала тревожную кнопку. 29-летний злоумышленник при виде сотрудников Росгвардии предпринял попытку скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.