В Калининграде мошенник представился сотрудником Роспотребнадзора и вымогал у продавца деньги

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В один из магазинов на улице Киевской зашел мужчина и представился сотрудником Роспотребнадзора. Сотрудник «надзорной организации» угрожал «закрыть» минимаркет за нарушение торговли и вымогал у продавца магазина более 5000 рублей.

Сотрудница торговой точки не растерялась и нажала тревожную кнопку. 29-летний злоумышленник при виде сотрудников Росгвардии предпринял попытку скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.