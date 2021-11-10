Министр здравоохранения рассказал об умерших среди вакцинированных от COVID-19

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области коронавирусом болеют даже вакцинированные. Также зафиксированы летальные исходы. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Чем выше вирусная нагрузка, тем больше вероятность, что заболеют даже вакцинированные. На утро 10 ноября среди вакцинированного населения заболели коронавирусом 8171 человек. Это порядка 2 процентов от всех вакцинированных, - рассказал Александр Кравченко.

При этом в соцсетях еще можно встретить рассказы о том, что вакцинированные умирают чаще, чем люди, не прошедшие вакцинацию. По словам министра здравоохранения, это неправда.

- За весь период наблюдения мы имели 19 умерших людей, по которым была информация, что они вакцинированы. У пятерых мы не нашли никакой информации, что они были вакцинированы. Еще 5 человек были вакцинированы только первым компонентом, которые фактически считаются невакцинированными. 6 человек имели время до ревакцинации меньше месяца. По факту только 3 человека в этой группе были полностью привиты, полностью прошел период формирования иммунитета, и они имели подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции.

При этом министр отметил, что серьезных осложнений на фоне вакцинации в Калининградской области зафиксировано не было.