В Калининграде в запасе больше 100 тысяч доз вакцин от коронавируса

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В Калининградской области в запасе достаточное количество вакцины от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас сейчас вакцины больше 100 тысяч доз в запасе. Такое количество позволяет бесперебойно работать совершенно спокойно. Все производственные мощности в стране работают на максимуме, чтобы обеспечить вакцинацию, - сказал министр здравоохранения.

Он отметил, что очередная поставка вакцины «Спутник Лайт» в Калининградскую область в объеме 19 тысяч доз должна быть на этой неделе.

- «Спутник Лайт» появится везде и для ревакцинации будет доступен, - заключил министр.