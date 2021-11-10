Лечили ковид по-своему: В Калининграде уволились два врача, которые не следовали рекомендациям Минздрава

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области врачи строго следуют рекомендациям Минздрава по лечению коронавируса. Однако есть медики, которые рекомендациям не следуют. С такими врачами не работают. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Мы даже вынуждены были расстаться с двумя врачами, которые уволились, не выдержав критики о необходимости строгого следования клиническим рекомендациям. А рекомендации были сформированы на опыте лечения сотен тысяч больных с доказанной эффективностью, - говорит министр, отмечая, что эти рекомендации - основной документ по выбору необходимой тактики лечения пациентов от коронавирусной инфекции.

В целом, по словам министра, ситуация с коронавирусом на территории Калининградской области остается достаточно напряженной. При этом уже есть основания «очень аккуратно и с легким чувством страха» говорить о некоей стабилизации.