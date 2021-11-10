В Калининграде официальное открытие памятника Достоевскому назначили на 11 ноября

. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде торжественное открытие памятника Федору Достоевскому состоится в четверг, 11 ноября. Мероприятие пройдет в сквере, названном в честь выдающегося русского писателя, который расположен на пересечении улиц Грекова и Носова. Начало в 14:30. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Открытие памятника приурочено к 200-летию Федора Михайловича Достоевского», - сообщили в правительстве.

Юбилейная дата отмечается под эгидой ЮНЕСКО.

Напомним, ради установки монумента в центре Калининграда переименовали сквер, который прежде носил имя польского классика Адама Мицкевича.