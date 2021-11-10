Александр Кравченко рассказал о калининградских медиках, выступающих против вакцинации

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области есть медики, которые выступают против вакцинации. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас в медицинской среде есть люди с очень четким антипрививочным настроем. С ними работаем, вплоть до того, что даже я вел переговоры с парой таких людей, - сказал Александр Кравченко. Он отметил, что, когда начинал разбираться в этих историях, оказывалось, что «эти люди не такие уж и антипрививочники».

- Оказалось, что не совсем это они говорили и не совсем правильно их поняли. И дети у них все вакцинируются по национальному календарю, и сами они вакцинированы, то есть рискнули как медики, а другим не рекомендуют. И начинаешь им объяснять, что рискнуть - это как раз не привиться, заболеть и иметь шанс умереть. А безопасность вакцин уже не стоит под вопросом. Все давно доказано, - сказал Александр Кравченко.

Он отметил, что об увольнении таких медиков речи не было.