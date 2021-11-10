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Звезды10 ноября 2021 16:09

Калининградцев приглашают на съемки фильма с актером Денисом Шведовым

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

В Калининградской области завершается работа над фильмом «Оффлайн», режиссером которого выступает Кирилл Плетнев. На 11 ноября намечена последняя сцена.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино», киношники будут работать в Советске.

Организаторы ищут актеров на роли полицейских (мужчины 20-45 лет, без усов, бороды, щетины), следователей (мужчины 25-50 лет, деловой стиль одежды), санитаров (мужчины 18-50 лет), прохожих (мужчины и женщины 18-50 лет). Отдельно ищут актрису на роль бабушки. Это должна быть женщина 60-90 лет.

Как стало известно, актеры массовки поучаствуют в сценах с главными героями, с актерами Полиной Максимовой и Денисом Шведовым.