В центре Калининграда открылся новый мобильный прививочный пункт

. Фото: Александр Подгорчук

С 10 ноября пройти бесплатную иммунизацию от коронавируса и гриппа без предварительной записи можно в ТЦ «Мега Центр». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Иммунизацию пациентов проводит персонал городской больницы № 4.

График работы мобильного пункта вакцинации: ежедневно с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 12.30 до 13.00 и с 15.30 до 16.00.

Вход - с улицы Мусоргского, 10, со стороны парковки (ориентир - шлагбаум перед входом на завод «Кварц»).