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Общество10 ноября 2021 16:57

В Калининграде владельца хостела уличили в воровстве электричества

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде бизнесмену придется заплатить 92 тысячи рублей за воровство электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».

Владелец хостела, расположенного на первом этаже жилого дома, незаконно использовал 10 833 кВт·ч. Факт безучетного потребления электроэнергии был выявлен в ходе рейда.

Теперь предпринимателю предстоит возместить стоимость незаконно использованного ресурса.

В компании напоминают, что информацию о хищении электроэнергии можно сообщить по номеру телефона единого контакт-центра «Россети Янтарь Энергосбыт» - 8 (4012) 605-885, через интернет-приемную, социальные сети или очно в «ящики доверия», размещенные на входе в офисы.