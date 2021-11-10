В Калининграде полиция выявила 166 нарушителей миграционного законодательства

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининградской области прошла операция «Нелегал», в ходе которой полиция при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии выявляла и пресекала каналы незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверок сотрудники полиции выявили 166 иностранных граждан, которые нарушили правила въезда либо режим пребывания в стране.

Еще 20 иностранцев привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Также во время проведения профилактической операции полицейскими выявлено 93 преступления, из которых 80 связаны с организацией резиновых квартир. По данным фактам возбуждено 26 уголовных дел.