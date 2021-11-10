Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 393 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 278 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 27,
Правдинский городской округ – 6,
Гусевский городской округ – 15,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 8,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 8,
Черняховский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 1,