На участке Тенистой аллеи в Калининграде вводят одностороннее движение

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С 20 ноября по 27 декабря на участке ул. Тенистая аллея в Калининграде вводится одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение вводится в направлении от дома № 50 до ул. Менделеева для обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте проезжей части.

На время производства работ автобусные маршруты будут направлены:

- № 48 (из центра) по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения;

- № 3 (из центра) согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Менделеева, проспекту Мира, далее согласно существующей схеме движения.