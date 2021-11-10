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Общество10 ноября 2021 19:57

На участке Тенистой аллеи в Калининграде вводят одностороннее движение

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

С 20 ноября по 27 декабря на участке ул. Тенистая аллея в Калининграде вводится одностороннее движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение вводится в направлении от дома № 50 до ул. Менделеева для обеспечения безопасности дорожного движения при ремонте проезжей части.

На время производства работ автобусные маршруты будут направлены:

- № 48 (из центра) по ул. Менделеева, проспекту Мира, ул. Химической, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения;

- № 3 (из центра) согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - по ул. Менделеева, проспекту Мира, далее согласно существующей схеме движения.