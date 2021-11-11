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Общество11 ноября 2021 8:28

На ул. Вагоностроительной ограничивают движение из-за ремонта моста

Работы продлятся до 30 декабря
Виктор Сергеев
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В Калининграде в конце ноября начнутся работы по ремонту путепровода через железнодорожные пути по улице Вагоностроительной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для обеспечения безопасности с 20 ноября по 30 декабря на участке ул. Вагоностроительной от дома № 29 до дома № 49 в направлении Правой набережной вводится одностороннее движение

Ответственность за установку знаков и ограждения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложено на производителя работ, ООО «Термопласткомпозит».