На ул. Вагоностроительной ограничивают движение из-за ремонта моста

В Калининграде в конце ноября начнутся работы по ремонту путепровода через железнодорожные пути по улице Вагоностроительной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для обеспечения безопасности с 20 ноября по 30 декабря на участке ул. Вагоностроительной от дома № 29 до дома № 49 в направлении Правой набережной вводится одностороннее движение

Ответственность за установку знаков и ограждения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложено на производителя работ, ООО «Термопласткомпозит».