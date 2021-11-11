Товарооборот между Калининградом и Белоруссией превысил 400 млн долларов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

По итогам 9 месяцев 2021 года, товарооборот между Калининградской областью и Белоруссией превысил 400 млн долларов. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот составил 350 млн долларов. Такие данные были озвучены на встрече губернатора Антона Алиханова с новым руководителем калининградского отделения посольства Республики Беларусь Дмитрием Рудченко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Антон Алиханов отметил особую важность такого взаимодействия для калининградской экономики и подтвердил готовность к дальнейшему развитию диалога с белорусской стороной.

«Мы очень активно пользуемся возможностями производственных предприятий вашей страны. В силу нашей географии поставки из Республики Беларусь таких товаров, как, например, стройматериалы, зачастую становятся для нас критически важными, – заявил губернатор.

По его словам, развитию партнёрства будут способствовать результаты недавней встречи президентов России и Белоруссии.

«Планы намечены серьезные, работа предстоит большая, поэтому – добро пожаловать в Калининградскую область», – сказал он.