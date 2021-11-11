Алиханов обещал жителям поселка Новоселово спортивную площадку

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В поселке Новоселово под Багратионовском построят спортивную площадку. Решение об этом принял губернатор Антон Алиханов после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе приема граждан стало известно, что в поселке, в котором проживают более 700 человек, нет возможности детям и подросткам заниматься уличным спортом. Они могут пользоваться только спортзалом в школе поселка Пятидорожное, которая находится в 5 километрах.

Губернатор поручил уже в следующем году сделать спортплощадку в Новоселово.

«Главное, чтобы у молодежи появилась возможность проводить время с пользой для себя», - сказал Антон Алиханов.