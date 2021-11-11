В Калининграде уголовник угнал машину и сдал ее на авторазборку

В Калининграде полицейские успели изъять с авторазборки похищенную машину до того, как ее разукомплектовали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль «Ауди» пропал со двора дома на улице Сибирякова. Вскоре полицейские обнаружили машину на авторазборке на улице Краснокаменной. Правоохранители успели изъять машину до того, как ее разобрали.

Вскоре личность похитителя была установлена. Им оказался ранее судимый за кражу, разбой и изнасилование 37-летний местный житель. Как было установлено, когда-то злоумышленнику принадлежал автомобиль такой же марки и у него остался ключ зажигания, с помощью которого он украл транспортное средство.