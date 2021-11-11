В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 11 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключены дома по ул. Нансена, 54-60а, 70-72, 61-65, 73-79, ул. А. Суворова, 41, ул. Толстикова, 15/2, ул. Батальной, 46-54, 54б, 54г, 62-86, 70, ул. Автомобильной, 15, 20, 21, ул. Серж. Щедина, 19-25, 25а, 29, ул. Дрожжевой, 1.

До 17 часов от холодной воды отключены дома по ул. Репина, 12-14, 15-17, 20-24, 42-52, ул. Кирова, 24-28.

Для ремонта участка теплотрассы до 17 часов от теплоснабжения отключены потребители по адресам: ул. А. Невского, 1-43а, 51, ул. Потемкина, 2-14а, 3-13, 18, ул. Береговая, 6-10, 14, 16, 40, ул. Курортная, 2-4а, ул. Линейная, 3-7, 4-6.