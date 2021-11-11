За сутки в области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в среду, 10 ноября, зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Советской в Светлом 43-летняя водитель «Тойоты» выезжала со двора и сбила 56-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На Советском проспекте в Калининграде под колеса «Фольксвагена» попала 79-летняя женщина, переходившая дорогу по зебре. Он получила телесные повреждения.