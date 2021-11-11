С начала года калининградские таможенники задержали два центнера насвая из Таджикистана

. Фото: Таможня Калининградской области

Приезжающие в Калининградскую область граждане Таджикистана регулярно пытаются провезти в багаже насвай. С начала года сотрудники таможенного поста в «Храброво» задержали 228 кг некурительного табачного изделия, сообщает пресс-служба областной таможни.

По данным фактам было возбуждено 226 дел об административных правонарушениях.

Насвай - некурительное табачное изделие, имеющее популярность в центральноазиатских республиках. Его употребление вызывает никотиновую и психологическую зависимость, а также влечет ряд тяжелых заболеваний полости рта.