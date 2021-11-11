11 медиков, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 397 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 338 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 37 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 94 пенсионера;

- 11 медицинских работников;

- 11 работников образования;

- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- 24 работающих на промышленных предприятиях;

- 17 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 63 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 11 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих 3 детских сада;

- 11 учащихся;

- 6 студентов в 6 образовательных учреждениях;

- 102 неработающих.