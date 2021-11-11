11 медиков, 11 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 397 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 338 случаев ОРВИ, 22 пневмонии и 37 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 94 пенсионера;
- 11 медицинских работников;
- 11 работников образования;
- 21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- 24 работающих на промышленных предприятиях;
- 17 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 63 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 11 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих 3 детских сада;
- 11 учащихся;
- 6 студентов в 6 образовательных учреждениях;
- 102 неработающих.