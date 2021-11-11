Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на смартфон Xiaomi

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Уникальную возможность обменять минуты на скидку при покупке понравившейся модели своим клиентам предлагает мобильный оператор совместно с Xiaomi. Размер скидки составляет от 1000 до 4000 рублей. При этом одна минута равна одному рублю. Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные от другого оператора, а также минуты из прошлых периодов, которые абонент может копить вечно.

Чтобы воспользоваться новым предложением, клиенту Tele2 нужно получить уникальный промокод в личном кабинете или мобильном приложении. Он доступен в пункте меню «Скидка на Xiaomi» раздела «Управление минутами». После этого ему останется выбрать понравившуюся модель Xiaomi из тех, что участвуют в акции. Обменять накопленные минуты на промокод клиент сможет с 10 ноября до 14 декабря 2021 года, а купить смартфон со скидкой на сайте оператора или в салоне связи – до 21 декабря 2021 года. Подробнее об акции – на smartphone-for-minutes.tele2.ru.

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Клиенты Tele2 могут управлять остатками пакетов разными способами: копить и переносить их вечно, продавать на «Маркете Tele2», обменивать на фильмы видеосервиса Wink, а теперь – на скидку при покупке смартфона.

- Мы не просто создаем альтернативу существующим решениям в телекоме, но подтверждаем репутацию трендсеттера: обмен минут на смартфон – такого на рынке еще не было, - прокомментировал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2. - Мы предлагаем клиентам использовать базовые услуги для выгодных покупок. Наши абоненты сами выбирают, на что потратить минуты – на разговоры, новинки кино или смартфон.

Новый проект – это очередной успешный шаг сотрудничества Tele2 и Xiaomi. Аудитория поклонников бренда стремительно растет, сегодня это – один из лидеров мирового рынка смартфонов.

- Своим успехом Xiaomi во многом обязана тому, что постоянно предлагает инновационные решения не только в разработке продуктов, но и в механизмах их распространения, стремясь создать дополнительные преимущества для своих пользователей, - рассказал Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ. - Наша цель – сделать передовые технологии доступными для максимально широкой аудитории, и мы рады видеть в лице Tele2 партнера, который разделяет наши ценности.

По данным исследования Counterpoint Research, впервые в истории Xiaomi стала брендом номер один в мире по объемам ежемесячных продаж смартфонов. В июне 2021 года продажи Xiaomi выросли на 26%, что сделало компанию самым быстрорастущим брендом за месяц.

- Tele2 и Xiaomi сегодня готовы предложить своим пользователям действительно уникальное решение – возможность обмена минут на смартфон, - добавил Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2. - Мы продолжаем развивать наши услуги вместе с партнерами, сильнейшими игроками в своей отрасли. Сегодня пользователи связи ждут от операторов интересных коллабораций с лидерами рынка. Мы видим востребованность и потенциал бренда Xiaomi, популярность продукции вендора стремительно растет в России и мире. Разработка продукта и запуск совместной рекламной кампании – это очередной важный шаг для нас и наших клиентов.