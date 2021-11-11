Коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 397 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 204 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 8,
Багратионовский городской округ - 15,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 10,
Гвардейский городской округ - 7,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 28,
Правдинский городской округ – 11,
Гусевский городской округ – 14,
Светловский городской округ – 14,
Зеленоградский городской округ – 15,
Светлогорский городской округ – 12,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 12,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 8,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 21,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.