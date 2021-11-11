Коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете

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За сутки в Калининградской области было выявлено 397 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 204 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 8,

Багратионовский городской округ - 15,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 10,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 28,

Правдинский городской округ – 11,

Гусевский городской округ – 14,

Светловский городской округ – 14,

Зеленоградский городской округ – 15,

Светлогорский городской округ – 12,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 12,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 8,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 21,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.