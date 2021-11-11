Алиханов предложил создать на Девау парк

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональные власти прорабатывают идею создания на территории аэродрома Девау крупнейшего в городе общественного пространства с парком. Об этом на заседании облдумы рассказал губернатор Антон Алиханов.

По его словам, ландшафтно-рекреационная зона разместится на территории площадью порядка ста гектаров. Она станет местом для отдыха, занятий спортом и прогулок в активно растущем районе новостроек на северо-востоке Калининграда.

«У меня отношение к паркам очень позитивное: за последние два изменения в генплане Калининграда триста гектаров земли я вернул в зеленые зоны. Спасибо некоторым присутствующим здесь коллегам, которые пошли навстречу и вернули городу из аренды зеленые зоны. Видимо, пришло время думать о парках, озеленении, о качестве среды, и приятно, что тех, кто это понимает, становится много, - сказал Антон Алиханов. - Хорошо спасать парки, а еще лучше, наверное, создавать новые. Поэтому давайте на территории Девау создадим парк. Просто засадить его лесом будет, наверное, не очень правильно, нужно для детей и взрослых, которые живут в этом растущем районе, сделать парк не просто городского, а регионального уровня».

Он добавил, что калининградцы смогут выразить мнение о новом масштабном проекте, а также предложить свои идеи, приняв участие в социологическом исследовании, которое будет проведено в ближайшее время.