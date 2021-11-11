В ТЦ «Балтия Молл» один из прививочных пунктов будет работать только в ночную смену

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С пятницы, 12 ноября, в торговом центре «Балтия Молл» меняется график работы одного из прививочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На график работы только в ночную смену переходит прививочный пункт № 2, расположенный на входе со стороны парковки (ориентир - в середине ТЦ по направлению к центральному атриуму), который ранее функционировал в круглосуточном режиме.

С 12 по 15 ноября включительно пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа здесь можно будет с 21 до 9 часов (технический перерыв с 3.00 до 3.45).

Прививочный пункт № 1, который находится со стороны восточного входа, продолжит работу в прежнем режиме - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15.