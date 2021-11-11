Форт «Штайн» может принять первых туристов уже весной следующего года

Галереи форта №1 "Штайн" Фото: Иван МАРКОВ

В четверг 11 ноября арендаторы форта №1 Артур Сарниц и Валерий Щербатых собрали журналистов, чтобы рассказать, что они намерены сделать с этим фортификационным сооружением. По их словам, в первую очередь будет проведена уборка, после чего начнутся работы по осушению и гидроизоляции

- Быстро это не получится. Могу сказать, что это будет целый раздел проектной документации, которую нам сейчас предстоит делать. Это объект культурного наследия, и любые работы, которые здесь необходимо выполнять, мы будем согласовывать со службой охраны объектов культурного наследия Калининградской области, - заявил Щербатых.

О будущей функции форта, по словам Артура Сарница, еще нужно подумать. Однако одна мысль по созданию «аттракциона для туристов» уже есть.

- Наша задача – сохранить, привести в чувство, сделать так, чтобы форт стал безопасным для посещения. Функции можно всякие намечтать. У меня была идея, чтобы здесь были настроение Belle Époque, что называется. Это XIX век, самый романтичный век, когда человечество еще не было погружено в кошмары XX века с его войнами и всевозможными социальными экспериментами.

Арендаторы изначально собирались открыть форт для посещения к Новому году, однако, прикинув все «за» и «против», они решили, что сделать это получится к весне следующего года.