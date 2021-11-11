Антон Алиханов: Я очень люблю туристов, но их стало много

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Большим вызовом для властей Калининградской области стало закрытие границ. Об этом глава региона Антон Алиханов сказал во время прямого эфира «Регионы о главном» в Инстаграме, который прошел в четверг, 11 ноября.

- Мы вдруг стали туристической Меккой. Я очень люблю туристов, но их так много, что в какой-то момент это начинает становиться проблемой нагрузки на инфраструктуру. Это постоянно какие-то экстремальные вызовы, связанные с изменениями в турпотоках, потоках населения... Прогнозирование становится сложной процедурой, - сказал Антон Алиханов.

Глав регион отметил, что большой поток туристов – это «приятная проблема, но вызов для региона».