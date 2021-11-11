Форты № 1 и № 11 свяжут автобусным маршрутом

Форт №1 "Штайн" Фото: Иван МАРКОВ

Калининградские форты №11, №1 и замок Бальга объединят в единый туристический маршрут. Об этом в четверг 11 ноября рассказал один из арендаторов Валерий Щербатых. Кроме того, по словам Щербатых, упомянутые форты получат автобусное сообщение.

- Сюда ходит автобус, а форт №11 не имеет автобусного сообщения, - заявил арендатор. - Мы планируем пустить свой автобус от «Штайна» до форта №11, чтобы он перевозил туристов. Также мы обсуждаем единый билет, чтобы туристу было выгодно.

- Мы все более и более верим в успех идеи создания большого федерального маршрута, связанного с фортификационным наследием, - добавил к словам своего компаньона Артур Сарниц.

Однако, как утверждают оба арендатора, в первую очередь необходимо обеспечить на форте №1 чистоту и безопасность.