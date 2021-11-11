В Калининграде суд признал обязательной вакцинацию работников сферы образования

В Калининградской областной суд обратился тренер, который попытался оспорить приказ главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации работников сферы образования.

В исковом заявлении тренер указал, что 24 июня 2021 года работодатель истца ознакомил его с приказом, в котором содержалось требование о прохождении вакцинации в срок до 20 августа 2021 года. В случае неисполнения данного требования работники подлежали отстранению от работы с 1 сентября 2021 года.

- Полагая, что оспариваемое постановление нарушает его законные права и интересы, так как препятствует занятию трудовой деятельностью и принуждает к прохождению вакцинации, истец просил суд признать недействующим постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 N12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - пояснили в пресс-службе суда.

Увы, доказать свою правоту у тренера не получилось - суд встал на сторону главного санитарного врача.

- Истец является работником сферы образования, постоянно контактирует с детьми, - пояснили в суде. - А эта деятельность накладывает определенные ограничения и предполагает наличие специальных требований к ее представителям, приверженность их профессиональным принципам, основополагающими из которых является обеспечение сохранности здоровья и безопасности учащихся. Исходя из ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID-19, принимаемые меры борьбы с ней, описание которых содержится в постановлении главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12, нельзя признать чрезмерными.

В итоге в удовлетворении административных исковых требований тренеру было отказано.

Решение суда в законную силу не вступило.