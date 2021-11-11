В Калининградской области снова введут продуктовые карты для малообеспеченных

В Калининградской области решили возобновить практику т.н. продуктовых карт для малообеспеченных категорий населения. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил во время представления проекта регионального бюджета на 2022 год.

- В рамках мер поддержки жителей области в период пандемии была, на наш взгляд, достаточно успешно апробирована региональная продуктовая карта, - цитирует Алиханова агентство ТАСС. - С одной стороны, мы поддержали людей в сложный период, с другой - калининградских товаропроизводителей. Считаю необходимым вернуться к этому опыту и поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Мы предлагаем ввести региональную выплату в размере 2 тысяч рублей ежемесячно.

Сообщается, что выплата будет перечисляться на социальный счет граждан в течение трех месяцев во втором квартале 2022 года. При этом льготными средствами можно будет оплатить только российскую продукцию.