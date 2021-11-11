Алиханов: Контракт на строительство пешеходного моста на остров Канта расторгается

Власти Калининграда расторгают контракт на строительство пешеходного моста на остров Канта с питерской компанией "АБЗ-Дорстрой". Об этом на заседании Калининградской областной думы сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

- Вчера разговаривал с Дятловой, и она расторгает контракт, - сказал глава области. - Там есть разные археологические нюансы и технические, требуется допроектирование. Но тем не менее, в следующем году стройка должна быть продолжена.

По словам Алиханова, новый контракт должен быть заключен до конца лета 2022-го, а сам мост появится не раньше 2023 года, хотя изначально планировалось, что он будет запущен в эксплуатацию в следующем году.

Ранее сообщалось, что в ходе археологических раскопок на месте строительства моста обнаружена стена древнего Кнайпхофа, а также множество артефактов эпохи Тевтонского ордена.