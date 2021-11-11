«Руиной он точно не останется»: арендаторы рассказали о ближайшем будущем замка Бальга

Замок Бальга Фото: Иван МАРКОВ

Новые арендатора замка Бальга Артур Сарниц и Валерий Щербатых в четверг 11 ноября рассказали журналистам, что не только планирует привести в порядок территорию вокруг руин, но и заняться восстановлением форбурга.

- Сейчас я скажу фразу, которая, наверное, уже стала клише, - заявил Сарниц. - Бальга - это место силы. Место, с которого начинался наш город. Я не мог не подойти к этому месту с желанием сделать что-то хорошее и полезное. Это очень непростое место, на протяжении столетий оно оставалось непростым. Дорогу осилит идущий. Думаю, это венец нашего отношения к родному краю. Сделаем, как надо, приведем в порядок.

Щербатых добавил, что в течение последних 15 лет на Бальге выполнялись различные работы, однако на этот раз все будет более масштабно. В первую очередь там будет проведена лесопатология, приведен в порядок парк, а также будет обеспечена безопасность на руинах.

По словам Сарница и Щербатых, после проведения указанных работ за круглым столом будут собраны эксперты, которые примут совместное решение – что с руинами делать дальше.

- Руиной это точно не останется, - добавил Щербатых. - Это невозможно. Могут быть элементы восстановления, но ни в коем случае о полном восстановлении речь не идет.

Сарниц намекнул на восстановление форбурга по проекту архитектора Юрия Забуги. По словам арендатора, этот проект Забуга передал безвозмездно.