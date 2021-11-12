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Происшествия12 ноября 2021 9:53

В поселке Взморье тушили автомобиль

Кирилл Алексеев
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В четверг вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Взморье Светловского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в автомобиле выгорел салон на площади 4 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и одной единицы техники, - добавили в пресс-службе.